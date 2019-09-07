2019/09/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخص قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).