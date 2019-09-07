الأمم المتحدة تصدر بياناً بشأن مقتل موظف أميركي في الموصل

2019/09/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانا بشأن مقتل موظف

أميركي اثناء عمله على إزالة الغام في جنوبي مدينة الموصل.

وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق مارتا

رويداس، في البيان، عن “عميق حزنها لوفاة أحد مختصي إزالة الألغام من العاملين

لدى المؤسسة السويسرية لأعمال الألغام (FSD) ومقرها جنيف

بتاريخ 3 أيلول 2019 أثناء تأديته عملياتٍ إنسانيةٍ لإزالة الألغام في جنوبي مدينة

الموصل”.

وقدمت رويداس “التعازي لأسرة الفقيد براندون بينسون

من الولايات المتحدة الأمريكية، ولزملائه وللمجتمع الإنساني الأوسع، نيابة عن الأمم

المتحدة والمجتمع الإنساني”، مبينة أن “العاملين في المجال الإنساني فقدوا

زميلاً شجاعاً”.

وأضافت: “لقد خاطر (بينسون) بحياته – ويحزننا أنه ضحى

بنفسه – من أجل إنقاذ الأرواح”، لافتة إلى أن “عمليات إزالة الألغام التي

كان جزءاً منها، تعدّ ضروريةً لجعل المناطق المحررة آمنة لعودة النازحين إلى منازلهم”.

وأشار البيان، إلى أن “عدّة منظماتٍ متخصصة تقوم بعمليات

إزالة الألغام في مناطق العراق المحررة من تنظيم داعش، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون

الألغام العراقية”، مبينا أن تلك المنظمات “تواجه تهديداتٍ يوميةً من التلوث

الواسع النطاق بالمخاطر المتفجرة المتروكة”.

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