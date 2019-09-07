الرفيق رائد فهمي يستقبل وفدا من جمعية ضحايا الارهاب

2019/09/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون، يوم أمس، وفدا من جمعية ضحايا الإرهاب في العراق.

واستمع الرفيق فهمي إلى الوفد الزائر، ومعاناتهم في الحصول على مستحقاتهم، التي يتعلق قسم منها بحقوق وفرها القانون لهم ولكن لم يحصلوا عليها.

وأشار الوفد إلى أن ضحايا الإرهاب، يعانون من الروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة، وصعوبة المعاملات التي لا تأخذ بنظر الاعتبار ظروفهم الخاصة والمعيشية، حيث ان اغلبهم يعانون من مشكلات صحية، وكان يفترض بالدولة ان توفر لهم العلاج المجاني، لكن بعضهم يضطر إلى تحمل تكاليف العلاج.

وأوضح الوفد أن هناك تمييزا بين ضحايا الإرهاب وباقي المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، فضلاً عن بطء في انجاز معاملاتهم من قبل القضاء.

من جانبه، أكد الرفيق رائد فهمي سعيه إلى العمل على تعديل بعض القوانين والإجراءات الحكومية لتسهيل أمور ضحايا الإرهاب، ومتابعة شؤونهم حتى استلام كل حقوقهم القانونية.

وفي وقت سابق، استقبل الرفيق رائد فهمي وفدا من لجنة الاحتجاجات الشعبية، واستمع إلى ما نقله الوفد عن مطالب وأوضاع المهندسين المعتصمين.



وأكد الرفيق فهمي أنه مستمر في متابعة مطالب المعتصمين.

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