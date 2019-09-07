2019/09/07 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تفقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مساء اليوم السبت مركز شرطة الحبيبية في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، والتقى مدير المركز وعددا من الضباط والمنتسبين.وأشار لوزير بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إلى أهمية “التعامل مع المواطنين بكل مودة واحترام”، مؤكداً على “ضرورة عدم التهاون مع كل من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يتفقد مركز الحبيبية في مدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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