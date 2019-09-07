عبدالمهدي يبحث العلاقات الاقتصادية مع سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا

2019/09/07 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم السبت ، سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد.وقال بيان لمكتبه الاعلامي وتلقت “خطوة برس” نسخة منه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات الاوربية في مجالات الاستثمار والإعمار

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