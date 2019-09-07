2019/09/07 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم السبت القبض على عصابة سرقت محل صياغة في الدورة واعترفت بعد سرقات.وافاد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، القت القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مبلغ من المال ومصوغات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة سرقت محل صياغة في الدورة وكالة خطوة برس.

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