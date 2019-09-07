استمارة.. مشاريع واسط المعلنة لغاية الآن والمحافظة تدعو الشركات لهذا الامر

2019/09/07 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، موقف المشاريع المعلنة في محافظة واسط، داعياً الشركات الرصينة للمشاركة والمساهمة في بناء المحافظة.

وقال المياحي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "نجدد دعوتنا للشركات الرصينة للمشاركة والمساهمة في بناء المحافظة ونعمل بجد مع وزارة التخطيط لتذليل بعض العقبات التي تواجه الشركات والمقاولين الاعزاء."للإطلاع على استمارة المشاريع المعلنة الدخول على الرابط

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