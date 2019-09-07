ثريات من النباتات

2019/09/07 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلت الأبحاث إلى ابتكار نبتة بنظام بيئي مستدام ذاتياً تشكل الحلّ الثوري في عالم الإضاءة.



ولا يعود الأمر إلى أن وحدة الإضاءة عبارة عن نظام

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