القبض على مطلوب بتهمة الارهاب شمال بابل

2019/09/07 | 23:49

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت (7 ايلول 2019)، القبض على مطلوب بتهمة الارهاب شمال المحافظة.وقال المتحدث باسم القيادة، العميد الحقوقي عادل الحسيني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سيطرة 77 التابعة الى فوج طوارئ بابل الرابع، تمكنت بالتعاون مع مفارز مشتركة من الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني، وبكمين أمني من إعتقال متهم مطلوب وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".وبين الحسيني، أن "المتهم حاول التسلل الى المحافظة من الجهة الشمالية، وبعد تدقيق ومقاطعة معلومات مستمسكاته الثبوتية، مع قاعدة البيانات الموجودة في السيطرة تبين أن المتهم مطلوب الى قيادة شرطة ديالى".واشار الى أنه "تم تسليمه الى الجهات ذات العلاقة، لإكمال الاجراءات القانونية بحقة وإحالته للقضاء".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، مباشرته بـ"تأمين" قاطع شمال بغداد بناءً على تكليف من القائد العام للقوات المسلحة، فيما أكد أن هذا القاطع "يشكل التهديد الأكبر للعاصمة".

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "ق

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، بأن مدنيا قتل بهجوم شنه مجهولون شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مدنيا قتل بهجوم مسلح شنه مجهولون في قرية المخيسة (30كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باصابة سبعة أشخاص اثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة البلديات شرقي بغداد، أسفرت عن اصابة مدنيين اثني

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