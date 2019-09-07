2019/09/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oy0P3v5NETU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | وردة وشامية تقتلان النساء بحيلة ماكرة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | وردة وشامية تقتلان النساء بحيلة ماكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).