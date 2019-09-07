إستثمار بغداد : مشروع معمل دجلة للمشروبات الغازية علامة متميزة في المنتج الوطني

2019/09/08 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع شركة دجلة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر المحدودة والكائن في عويريج /المنطقة الصناعية ، مقابل علوة الرشيد من المشاريع الإستثمارية الصناعية المنجزة حيث يتميز المشروع بإنتاج المشروبات الغازية والعصائر والحليب المطعم الذي يحمل علامة (RC) في السوق المحلية لينافس ماموجود من المنتوجات المستوردة .

المشروع يضم خمسة خطوط إنتاجية و تمت إضافة خطاً إنتاجياً سادساً لإنتاج المشروبات الغازية بالعبوات البلاستيكية ، الخط الأول والثاني والثالث مخصص لإنتاج و تعبئة المشروبات الغازية والعصائر بالعبوات الزجاجية والخط الرابع لتعبئة الإنتاج بالعلب الكارتونية والخط الخامس لإنتاج وتعبئة العصائر والحليب المطعم بأنواعه بالعبوات الكارتونية مغلفة من الداخل بالألمنيوم ، وتمت إضافة خطاً إنتاجياً سادساً من قبل الشركة وهو خط لإنتاج وتعبئة المشروبات الغازية بالعبوات البلاستيكية .وقد وفر المعمل العديد من الوظائف للفنيين والمهندسين خلال فترة التنفيذ وبعد إتمام إنجازه ليحقق بذلك أحد أهداف الإستثمار المنشودة المتمثلة بتوفير فرص عمل للشباب .

الجدير بالذكر أن هيئة إستثمار بغداد تسعى وبدعم وإسناد من رئيسها المهندس شاكر الزاملي الى دعم القطاع الخاص كونه الحل الأمثل لإعادة توفير المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية من خلال منح الإجازات الإستثمارية في القطاع الصناعي بإعتباره من القطاعات الحيوية في التنمية الإقتصادية .





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