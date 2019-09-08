فرنسا تسحق البانيا بتصفيات يورو 2020

2019/09/08 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق المنتخب الفرنسيلكرة القدم، اليوم السبت، فوزاً مستحقاً امام البانيا وبواقع 4-1 في اللقاء الذي جرى بينهما، على ارضية ملعب سان دوني ضمن فعاليات المجموعة الثامنة من المنافسات المؤهلة لبطولة أمم اوروبا 2020.

ونجح كينغسلي كومان من خطف هدف التقدم في الدقيقة 8 بعد تمريرة حاسمة من رافاييل فاران.

وتمكن اوليفيه جيرو من خطف الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 27 بدأت الكرة من لوكاس هيرنانديز وانطوان غريزمان لتصل بعدها الى جيرو ليودعها الشباك.

وفي الدقيقة 36 تحصّل لوكاس هيرنانديز على ضربة جزاء انبرى اليها غريزمان ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة لينتهي هذا الشوط بتقدم فرنسا وبواقع 2-0.

واستطاع كينغسلي خطف الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 68 بعد عرضية جميلة من غريزمان.

وخطف اللاعب الفرنسي ايكوني في الدقيقة 85 الهدف الرابع للديوك، ثم في الدقيقة 90 قلص سيكاليشي الفارق لالبانيا من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز فرنسا وبواقع 4-1.

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