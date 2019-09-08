فوز مثير للبرتغال على صربيا بتصفيات يورو 2020

2019/09/08 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حقق المنتخب البرتغالي لكرة القدم، اليوم السبت، فوزا مثيرا على حساب مضيفه المنتخب الصربي في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، باربعة اهداف مقابل هدفين.

سجل المنتخب البرتغالي الهدف الأول عبر لاعب الوسط ويليام كارفاليو في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 58 سجل غونزالو غيديس الهدف الثاني بكيفية جميلة.

وبرأسية رائعة من المدافع نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 68 قلص الصرب الفارق، ولكن رونالدو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد تمريرة من سيلفا.

وعند الدقيقة 85 سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني بتسديدة رائعة من ألكسندر متروفيتش، غير ان برناردو سيلفا حسم الأمور بهدف رابع للبرتغال في الدقيقة 86.





بهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم للمركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف منتخب أوكرانيا المتصدر برصيد 13 نقطة، ولكن للبرتغال مباراتين مؤجلتين.

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