أخطاء محرجة في مباراة فرنسا وألبانيا

2019/09/08 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في خطأ محرج تم عزف نشيد وطني خطأ لألبانيا قبل أن تواجه فرنسا في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية.

وابتسم اللاعبون وهم

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