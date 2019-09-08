دراسة.. 6 فناجين قهوة في اليوم تحمينا من مرض مؤلم

2019/09/08 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة أجراها مستشفى جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، أن تناول 6 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة

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