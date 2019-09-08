ديالى تعلن حصيلة ضحايا

2019/09/08 | 00:37

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بغداد اليوم _ ديالى كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (7 ايلول 2019)، عن حصيلة ضحايا "طريق الموت" خلال 2019.وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية (45 كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق بعقوبة - المنصورية او مايعرف بطريق دلي عباس والذي يمثل ممر بري وبوابة سفر نحو 100 الف نسمة صوب مركز ديالى يأتي بالمرتبة الثانية في عدد ضحايا حوادث الطرق سنويا".واضاف العنبكي، أن "اكثر من 50 مدني كانوا ضحايا طريق دلي عباس، بعضهم فقد حياته في حوادث سير مؤسفة"، لافتا الى ان "هولاء من المنصورية وقراها والعدد يصبح اكبر اذا ما تم جمع احصائية الضحايا من بقية المناطق القريبة الطريق".واشار رئيس مجلس ناحية المنصورية الى "ضرورة ايجاد حلول لمعدل ارتفاع الحوادث من خلال تطوير الطريق وتوسيعه ليكون قادرا على استيعاب الزيادة الحاصلة في اعداد المركبات".

بغداد اليوم _ خاص

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بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى بغداد أزمة الملف النووي الإيراني، فيما أكد على موقف العراق بـخفض التصعيد وتجنب المزيد من المخاطر.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في

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