نجار تركي يصنع مسبحة بطول 185 سم

2019/09/08 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صنع النجار التركي حسين معدن، مسبحة عملاقة بطول 185 سم، من قطعة خشبية واحدة، بتقنية الحفر، ودون استخدام أي مواد لاصقة.

ويقيم معدن (52

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