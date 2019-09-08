فرنسا.. القبض على بولندي حاول تهريب طن من الحشيش

2019/09/08 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ألقت الجمارك الفرنسية القبض على مواطن بولندي كان ينقل في سيارته نحو طن من مادة الحشيش المخدرة، وفق ما أوردته إذاعة France Bleu،

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