العاهل السعودي يصدر أوامر بإعفاء مسؤولين كبار من مناصبهم

2019/09/08 | 01:07

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء السبت، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.وتم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة خلفا للفالح.كما أصدر الملك سلمان أمرا ثانيا بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة.ودبلوماسيا، قرر العاهل السعودي تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، السبت (7 ايلول 2019)، شن هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على أهداف بعسير جنوب غربي السعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "سلاح الجو ال

بغداد اليوم _ متابعة

أكد مسؤول في الخارجية الامريكية، السبت، أن الخطوة الايرانية المتعلقة برفع تخصيب اليورانيوم، تمثل ابتزازاً للمجتمع الدولي.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلنت السبت (7 ايلول 2019)، أن طهران بدأت منذ أمس الجمعة بتنفيذ

بغداد اليوم - متابعة

قال الناطق باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في البحرين، جوشوا فراي، إن قواته جاهزة للحفاظ على أمن سفن الشحن في المنطقة.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري في أعقاب إنذار صدر عن الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية، اليوم

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