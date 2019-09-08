وزير الخارجية الايراني يهاجم بومبيو على “تويتر”

2019/09/08 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تساؤلات إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ردا على تغريدة تحدث فيها الأخير عن “الدول المتحضرة”.

وكتب ظريف

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