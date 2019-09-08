إعفاء وزير الطاقة السعودي من منصبه

2019/09/08 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم السبت، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد

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