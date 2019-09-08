ميسي يهنئ إيتو بمناسبة اعتزاله ويصفه بالعبقري

2019/09/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قام ليونيل ميسي بتهنئة الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو بمناسبة اعتزاله على مسيرته الرائعة والحافلة بالكثير من الإنجازات واللحظات الرائعة التي تجعله من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي.

كان الأسد الكاميروني قد أعلن اعتزاله رسمياً منذ يومين، بعد أن أنهى مشواره مع فريق قطر القطري، لينهي مسيرته الرائعة وهو في الـ38 من عمره.وعلق ميسي على هذا الحدث على حسابه الشخصي بإنستغرام وكتب: هل قررت الاعتزال صامويل؟ ظننت أنك ستلعب حتى عامك الأربعين، كل التوفيق لك أيها العبقري.لعب إيتو للعديد من الأندية أبرزها برشلونة، الذي فاز معهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما قاد المنتخب لأمم أفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.



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