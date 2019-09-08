“خاتونات بغداد” في “بيت الحكمة”تعرض الابداعات البغدادية

2019/09/08 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضامن عبدالمحسن

للحفاظ على موروثنا التراثي والفني، ولدعم الحرف اليدوية والصناعات المحلية، سعت عدد من منظمات المجتمع المدني الى تنظيم معرض فني بعنوان (ابداعات بغدادية)، وذلك صباح يوم 2019/9/5، ولمدة يومين.

حيث اجتمع عدد من الفنانين والفنانات ضمن منظمة (خاتونات بغداد) و(بس عراقي) و(مكتبة اوراق القيقب) في احدى قاعات بيت الحكمة التي تعانق دجلة، ليعرضوا اعمالهم الفنية من رسم ونحت واعمال يدوية من الزجاج والخشب والاكسسوارت والتحفيات، اضافة الى عرض الازياء والسجاد اليدوي، كلها بانامل عراقية وجهود ذاتية وتمويل شخصي.

وتشجيعا للحرف اليدوية والاعمال الفنية، افتتح المعرض رئيس مجلس امناء بيت الحكمة الدكتور احسان الامين، فيما تحدث مدير العلاقات العامة مظفر الربيعي قائلا: (حرصنا في بيت الحكمة على احتضان هذه المجموعة من الفنانين والفنانات، تشجيعا لهم ولدعم دورهم في الحفاظ على هويتنا الوطنية، ورغم انها فعالية خارج اطار المنهاج الذي يعمل عليه بيت الحكمة، لكننا حاولنا ان نوجه رسالة الى كل المؤسسات الثقافية بان تحذو حذو هذه الفعالية كي نشجع على هذه الصناعات وننميها، اذ سنحقق هدفين الاول الحفاظ على هويتنا التراثية والثاني تحقيق الجانب المالي والاقتصادي الذي يدر على الشباب العاملين في ذلك الجانب).

اما الفنانة الشابة التشكيلية بان ابراهيم، قالت (نحن عدد من الفنانين والفنانات في تجمع “خاتونات بغداد” نظمنا هذا المعرض ليكون اول انطلاقة لتجمعنا الذي يهدف الى تسليط الضوء على الاعمال الفنية والحرفية للفنانين) مضيفة ان عدد المشاركين 67، شاركوا بأكثر من 45 لوحة فنية واعدادا كبيرة من القطع النحتية والاعمال اليدوية.

من جانبها اضافت الفنانة التشكيلية سهير رزاق: (انصرف الناس الى شراء البضاعة المستوردة بسبب انخفاض اسعارها رغم ضعف الجودة، ونحن كفنانين حرصنا على تحقيق هذا النشاط، اضافة الى كونه فنيا فهو ايضا دعم للحرف اليدوية)، مشيرة الى ان الحضور توجهوا لشراء الأعمال الفنية البغدادية بشكل كبير.

احرار زلزلي مسؤولة في منظمة (بس عراقي)، اكدت في حديثها على ان المنظمة تهدف الى تدريب الشباب من الجنسين على تصنيع المواد الاولية من حلقات وحجر وخرز بكل اشكاله لصناعة الأعمال الفنية والملابس والديكور، بعد اجتياح البضاعة المستوردة وانخفاض اسعارها، لغرض الاعتماد على الصناعة المحلية والحرف اليدوية.



فكان للمنظمة الدور الريادي الكبير في تنظيم المعارض الفنية في المتنبي والقشلة والمركز الثقافي البغدادي، واماكن اخرى، لإبراز الابداعات الفنية لدى الشباب في تصنيع الاكسسوارت والرسم على البشتات والعباءات والأزياء العراقية.

مضيفة (“بس عراقي” يدعم كل المنتوجات العراقية الفنية من رسم على الزجاج وعلى الخشب وعلى الملابس وحتى الديكور، فكانت انطلاقة جذبت الكثيرين، واعددنا شبابا للعمل في ديكورات الابنية والمطاعم، بمهارات فنية وانشائية عالية، نحن نهدف الى ابراز اهمية الاعمال اليدوية والشعبية ودورها لدعم الاقتصاد).

هذا وقد شهد المعرض حضورا جماهيريا جيدا، وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والمشاركات.

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