سامي الذيب - صندوق العجائب: موانع الطعام عند اليهود

2019/09/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب لقد رأينا في المقالات السابقة النظم التي تحكم الخمر عند اليهود والمسيحيين والمسلمين.وفي هذه المقالة والمقالات التالية ، سنرى موانع الطعام في المجتمعات الدينية الثلاثة لرؤية أوجه التشابه والاختلاف بينها.ونلاحظ هنا أن هناك موانع الطعام في جميع أنحاء العالم ، وهذه الموانع تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى ، حتى لو كانت تتقاطع في بعض الأحيان.ونادرا ما نجد أناس يأكلون كل شيء.لكن النظم اليهودية ......

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