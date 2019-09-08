2019/09/08 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي _ دعك من هذا الكلام المنمق وأجبني ماذا دهى بسفينتك اليوم أن ترسو في ميناءنا؟ لا تقل لي عن حكايات الشوق ولا تخبرني عن اللهفة فأنا أعرف لغة خطواتك المبهمة._ لك كل الحق رائعتي أنا مهموم بحال البلد وجئت اليوم أستشيرك في أمر يكاد يخنقني._ ألم قل لك هذا ....
تفضل أرمي ما عندك من كلام وسأجيبك كالعادة بدون أن أختار الطرق إلا أقصرها._ وهذا عهدي بك._ عزيزتي هل عندك تفسير معقول عما أصاب البلد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تفضل أرمي ما عندك من كلام وسأجيبك كالعادة بدون أن أختار الطرق إلا أقصرها._ وهذا عهدي بك._ عزيزتي هل عندك تفسير معقول عما أصاب البلد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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