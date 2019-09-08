عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج6

2019/09/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي _ دعك من هذا الكلام المنمق وأجبني ماذا دهى بسفينتك اليوم أن ترسو في ميناءنا؟ لا تقل لي عن حكايات الشوق ولا تخبرني عن اللهفة فأنا أعرف لغة خطواتك المبهمة._ لك كل الحق رائعتي أنا مهموم بحال البلد وجئت اليوم أستشيرك في أمر يكاد يخنقني._ ألم قل لك هذا ....تفضل أرمي ما عندك من كلام وسأجيبك كالعادة بدون أن أختار الطرق إلا أقصرها._ وهذا عهدي بك._ عزيزتي هل عندك تفسير معقول عما أصاب البلد......

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