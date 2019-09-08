الفرفار العياشي - هاجر و الخرطوم ؟

2019/09/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي هاجر الريسوني في محنة .لاحد ينكر ذلك و لا احد يمكن ان يشكك في ذلك ؟ كثافة النقاش والتضخم في اعلان المواقف المتضامنة و الانحياز الى محنة مراة يشكل التوجه الاكثر حضورا .جون بول سارتر اعتبر ان الاحزان توحد الانسان و ان الازمة طريق للتعاطف و الاصطفاف الى جانب من يعيش ازمته وحيدا .بالاحزان يستطيع الانسان ان يتجاوز جغرافية حزنه حين يحس ان كومة الحزن تتفتت و يتقاسمها مع المتعاطفين......

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