القوات التونسية توقف 12 سودانيا قرب الحدود مع ليبيا

2019/09/08 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت وزارة الدفاع التونسية، امس السبت، بأن الوحدات العسكرية في بن قردان أقصى جنوب شرق تونس، أوقفت 12 شخصا

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