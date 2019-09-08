2019/09/08 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف خبراء صحيون في بريطانيا، أن رفع الأثقال يساعد الإنسان على حماية العضلات وكثافة العظام رغم التقدم في العمر.

وبحسب ما نقلت "وكالات عالمية

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