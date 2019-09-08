2019/09/08 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس العزاء الحسيني / اسرة السادة آل الحكيم .. الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام - 2019/9/7) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dzX0OL0sqXY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس العزاء الحسيني / اسرة السادة آل الحكيم .. الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام - 2019/9/7) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس العزاء الحسيني / اسرة السادة آل الحكيم .. الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام - 2019/9/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).