الشمري يشيد بدور الحشد الشعبي في تأمين زيارة عاشوراء

2019/09/08 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، السبت، أن الحشد الشعبي له دور مهم في تأمين الزيارة المليونية التي ستشهدها محافظة كربلاء المقدسة بمناسبة عاشوراء ...

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