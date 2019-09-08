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ترمب يلغي مفاوضات السلام مع الرئيس الأفغاني وقادة طالبان في كامب ديفيد بسبب هجوم كابل


ترمب يلغي مفاوضات السلام مع الرئيس الأفغاني وقادة طالبان في كامب ديفيد بسبب هجوم كابل
2019/09/08 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترمب يلغي مفاوضات السلام مع الرئيس الأفغاني وقادة طالبان في كامب ديفيد بسبب هجوم كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/08 | 02:22.

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