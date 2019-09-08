كافحي الاكتئاب بالنظام الغذائي المناسب!

2019/09/08 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يبدو غريباً الربط بين الأغذية التي نتناولها يوميّاً وأكثر الأمراض النفسية خطورةً، أي الاكتئاب.



إلاّ أنه وعلى عكس ما يظن الكثيرون، تتأثر

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