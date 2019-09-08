فاطمة ناعوت - كانوا وسيمين … كنّ جميلات!

2019/09/08 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت زي النهارده، رحلت أمي عن هذا العالم.تركتني وطارت ويدي مازالت معلّقةً في طرف ثوبها.في ذكرى أبي الشهر الماضي، كتبتُ رثاء مع صور بالأبيض والأسود لأبي واقفًا جوار أمي تجلسُ في أناقة تحملني فوق ذراعيها رضيعةً في الشهر السادس من عمري.كتب الأصدقاءُ آلاف التعليقات الطيبة.ولفت نظري إجماع التعليقات على أناقة أبي وأمي، وجمال ملامحهما، شأن جميع الآباء والأمهات في ستينيات القرن الماضي.الصورُ بعدسة الم......

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