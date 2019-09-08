مريم نجمه - عالم الزراعة والنبات : شجرة النارنج - 14

2019/09/08 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه نعرج اليوم وإياكم قرائي الأعزاء على نوع جديد من الأشجار المثمرة التي تزين وتموّن بيوتنا وبساتيننا بثمارها الغنية الجميلة وعطر زهرها وفائدتها شجرة النارنج من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار، وهى نوع من أنواع الحمضيات، تعرف فى بلاد الشام بأسم أبو صفير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على معلومات عن شجرة النارنج.شجرة النارنجشجرة النارنج ذات أوراق جلدية غامقة ا......

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