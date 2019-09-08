فاطمة ناعوت - عنصريةُ اليد اليسرى!

2019/09/08 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت يوم 13 أغسطس، ذكرى رحيل أبي المتصوّف الجميل، وأيضًا "اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى".وتحيّرتُ: هل أكتبُ عن العظيم الذي غرسَ فيَّ قيمَ المحبة والعدل والتسامح حتى مع الخصوم، أم أكتبُ عن طائفة تمثّل 7٪-;- من البشرية، شاء الچينوم أن أنتمي إليها؟ وتعلمون، حين تتعدّدُ البدائلُ نتحيَّرُ، ونميلُ أحيانًا إلى "الثالث المرفوع” هربًا من "معضلة الاختيار".وبالفعل، مرَّ اليومُ دون أن أكتب عن هذا أو ذاك.......

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