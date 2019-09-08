البعد السياسي الحركي لنهضة الإمام الحسين (عليه السلام)

2019/09/08 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.الشيخ عماد الكاظمي

قال الإمام الحسين (عليه السلام): ((إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِـراً، وَلا بَطِراً، وَلا مُفْسِداً، وَلا ظَالِماً، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإِصْلاحِ في أُمَّةِ جَدِّي،

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