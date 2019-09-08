2019/09/08 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيدة جينين هينيس بلاسخارت تؤكد وصول فريق اممي الى بغداد لبحث قضية المختطفين والمغيبين.صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت وتؤكد بعد اجتماعها برئيس المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري وصول فريق اممي الى بغداد لبحث قضية المختطفين والمغيبين قسريا وتُشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات المقبلة عادلة ونزيهة وحرة .

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