أقوى من القانون

2019/09/08 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدوية الهلالي

من هو الاقوى؟ من يمتلك العقل والمباديء والوطنية ولايملك السلاح أم من يمتلك السلاح متجردا من العقل والمباديء والوطنية ؟! في دول عديدة القت

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