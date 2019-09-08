2019/09/08 | 03:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لؤي الموسوي
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أقترنت كربلاء بسبط النبي "عليه السلام"، لهذا أكتسبت هذه الأهمية. المُدن في عالمنا هذا كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، هذه تمتاز بالإقتصاد واخرة بالقوة والعسكرية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء وَ الحسين (عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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