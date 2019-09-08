بالفيديو.. رونالدو يقود البرتغال لفوز مهم خارج القواعد

2019/09/08 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مهمًا على نظيره الصربي، بنتيجة {4-2}، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد ستار ستاديوم بصربيا، في منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أحرز أهداف المنتخب البرتغالي ويليام كارفالو {42}، جونزالو جويديس {58}، كريستيانو رونالدو {80} وبرناردو سيلفا {86}، بينما سجل لصربيا نيكولا ميلنكوفيتش {68} وألكسندر ميتروفيتش {85}.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد صربيا عند 4 نقاط..



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