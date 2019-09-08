2019/09/08 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى نائب رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة العراقي يحيى كريم ما تردد عن تغيير موعد انطلاق الدوري الممتاز.

وشدد كريم على أن يوم 18 أيلول الجاري سيكون موعدا لانطلاق الجولة الأولى من دوري الموسم الجديد 2019-2020.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن “موعد الدوري ثابت ولم يتغير”، مضيفا: “لجنة المسابقات تشدد على احترام المواعيد وسيكون الثامن عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الجولة الأولى للدوري، ولا توجد نية في تأجيل الموعد نهائيا”.

وبيّن أن “فكرة التأجيل طُرحت من قبل وزارة الشباب والرياضة من أجل إقامة مباراة كأس السوبر بين الشرطة والزوراء”.

وأردف: “الاتحاد حدد يوم 14 من الشهر الجاري، موعدا لكأس السوبر والوزارة طالبت بتأجيل المباراة يومين لإتمام ترميم ملعب الشعب لكن الاتحاد رفض لأن تغيير موعد السوبر سيؤثر على استقرار جدول الدوري”.

وأشار إلى أن” الاتحاد سيجتمع بوزارة الشباب والرياضة من أجل متابعة جاهزية ملعب الشعب الدولي ليحتضن مباراة كأس السوبر”.

وتابع: “المعلومات المتوفرة لدينا أن الملعب سيكون جاهزا وبالتالي لن تتغير المواعيد نهائيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تكشف حقيقة تغيير موعد انطلاق الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تكشف حقيقة تغيير موعد انطلاق الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).