2019/09/08 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراكش تستعد لاستضافة الدورة الأولى لـ"مهرجان أنفاس للمسرح"تستضيف مدينة مراكش المغربية من 10 إلى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل "مهرجان أنفاس للمسرح" في دورته الأولى.المهرجان تنظمه "جمعية أنفاس للثقافة والفنون"، وتحمل دورته الأولى شعار "المسرح لغة أجيال" وتشارك فيها تسع فرق مسرحية من المغرب وكوت ديفوار وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر.وتصاحب المهرجان محاضرات وندوات عدة تدور حول الجديد في تقنيات المسرح، بالإضافة إلى وِرَش في فن التشخيص والارتجال يشرف عليها فنانون مِن إيطالي.وسيتم تكريم الممثل المغربي عمر العزوزي الذي ساهم في إثراء الحركة المسرحية والتلفزيونية والسينمائية بالكثير من الأعمال، كما سيحتفي بعدد من رموز المسرح المغربي.وبحسب بيان صحافي ذي صلة، "يعول المهرجان على دعم الشركاء والمؤسسات والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني؛ للرقي والدفع بعجلة المسرح داخل المغرب وخارجه وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار في مجال أبي الفنون وتنشيط السياحة داخل مدينة مراكش الحمراء وخارجها".

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