2019/09/08 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أنا وابنتي" في موسمه الثاني يحل الفنان عمرو يوسف ضيفًا على الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "أنا وبنتي" الذي يبدأ عرضه عبر قناة "أون إي" .ويتحدث يوسف خلال الحوار عن حياته الخاصة وعلاقته بزوجته الفنانة كندة علوش، وأسباب نجاح العلاقة بينهما، كما يتطرق إلى الحديث عن أعماله الفنية ومشاريعه.يذكر أن برنامج "أنا وبنتي" يقدمه شريف منير وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة، أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف.

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