2019/09/08 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CWwS9MPSbmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابناء سهل نينوى يحيون مآتم العزاء حزنا على فاجعة كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابناء سهل نينوى يحيون مآتم العزاء حزنا على فاجعة كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).