اجتماع مرتقب بأديس أبابا لحسم فترة ملء وتشغيل سد النهضة

2019/09/08 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أكثر من أسبوع تراهن مصر على اجتماعها المرتقب مع وإثيوبيا والسودان في 15 سبتمبر/أيلول الجاري بالعاصمة أديس أبابا لحسم فترة ملء

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