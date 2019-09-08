كذبة آسنة اسمها حرية الإعلام في العراق

2019/09/08 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة كذبة كبيرة بهيئة مزحة اسمها “حرية الإعلام” بصفتها بندا مضمونا في تقاليد الدولة وجزءا من ديمقراطيتها.فإذا كانت الصحافة بالعالم تعيش

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