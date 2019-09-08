2019/09/08 | 05:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب في مقتل أبرياء.جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الأحد، قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجددا". وأضاف ترامب انه الغى اجتماعا سريا كان مقررا اليوم في كامب ديفيد مع حركة طالبان على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).