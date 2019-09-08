2019/09/08 | 05:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديانا حداد عاشقة في "جمالو"طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية "جمالو" وهي من اللون الغنائي المصري كلاما ولحنا وتوزيعا، بالتعاون مع الشاعر المصري ملاك عادل والملحن المصري "مدين".وباتت الأغنية تحقق نسبة متابعة كبيرة من جمهور ديانا بعد طرحها على موقع "ديزر".

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