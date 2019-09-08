الاتحادية في طريقها إلى تسلم الملف الأمني في المحافظات

2019/09/08 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميفي طريقها إلى تنظيم الملف الأمني بشكل أوسع، واستعداداً لضبط الأوضاع بشكل أكبر، تعتزم وزارة الداخلية إلى تسليم الملف الأمني في المحافظات إلى الشرطة الاتحادية، يأتي ذلك فيما تخوض هذه القوات حرباً ضروساً على الإشاعات، وخاصّة فيما يخصّ تواجد قوات التحالف الدولي في العراق.وأمس السبت، رد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تسجيل صوتي على الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام محلية مؤخراً بشأن “قيام قوة أميركية بقطع الطريق البري بين مدينتي الموصل وقضاء الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين”، مؤكدا انها “غير صحيحة”.وقال رسول في تسجيل صوتي وزّع على وسائل الإعلام إنه “أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان عبدنجم الزوبعي وكذلك مع قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى حيث اكد له الجانبان انه لا توجد اي قوة سواء من التحالف الدولي او اميركية على الارض”.واضاف “قد تكون قطعاتنا العسكرية موجودة في ذلك الطريق الرابط بهددف ملاحقة فول تنظيم داعش”، مؤكدا ان “التقارير التي تم تداولها في وسائل الاعلام المحلية بخصوص قيام قوات اميركية بقطع الطريق بين نينوى وصلاح الدين غير دقيقة”.ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر امنية قولها أن “قوة اميركية قطعت الطريق البري بين مدينتي الموصل مركز محافظة نينوى والشرقاط بمحافظة صلاح الدين”.وقالت المصادر إن “قوة أميركية مكونة من ثلاث همرات قطعت الطريق البري موصل – شرقاط فجر لاسباب غير معلومة”، وان “القطع استمر ثلاث ساعات قبل ان تنسحب القوة الى مخمور”.بدوره، اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عن القاء القبض على ٣٧٦ ارهابيا وتحرير ١٥ مختطفا ومقتل ٢٧ ارهابيا بينهم قادة وتدمير ١٥٣ مضافة ووكر لداعش خلال السنة الحالية .وقال معن، في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، ان «قوات الشرطة الاتحادية القت القبض على ٣٧٦ ارهابيا وتحرير ١٥ مختطفا وقتل ٢٧ ارهابيا بينهم قادة وتدمير ١٥٣ مضافة ووكر لداعش خلال السنة الحالية».واضاف ان «استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على شبكة لنقل البريد بين قادة داعش وزعيمهم ابو بكر البغدادي والقبض على مسؤولين وقادة في ولايات الجزيرة ودجلة وكركوك».واوضح انه «تم القبض على ٣ ارهابيين في سامراء يعملون على نصب العبوات الناسفة كما القت القبض على المكنى ابو خطاب الذي يقوم بنقل الانغماسيين والانتحاريين في الحويجة».واشار الى ان «قوات الشرطة الاتحادية قتلت ٣ انتحاريين وتدمير مضافتهم في وادي الزغيتون بالموصل وقتل ٣ اخرين في كركوك .وكشفت وزارة الداخلية أيضاً عن وجود جدولة قانونية ودستورية لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الأمني في المحافظات.وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن إن «هناك جدولة فيما يتعلق بعملية تسلم الملف الأمني للشرطة الاتحادية دستورياً وقانونياً».وأضاف معن، أن «الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير ١٥ مختطفاً خلال العام الجاري وقتل ٢٧ إرهابياً».وبشأن خطة شهر محرم الحرام، أشار معن، إلى أن «هناك استعدادات كاملة بشأن شهر محرم الحرام»، مؤكداً «وجود انتشار لوجستي وجهد استخباري بالتنسيق مع باقي القطعات العسكرية».وبين معن، أن «القوات الأمنية باشرت بخطة شهر محرم، وتم التنسيق مع هيئة المواكب والدوائر الخدمية»، مطالباً المواطنين بـ «الابلاغ عن اي حالة مشبوهة، كما تم التوجيه بعدم تواجد المنتسبين داخل مواكب العزاء».وتابع، «هناك مسح ميداني لمديرية مكافحة المتفجرات للطرق التي يسلكها الزائرين».من جانبه قال قائد الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام، «في الـــــــقريب العاجل سيكون وجود الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق لمسك الملف الأمني».

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