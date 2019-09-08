القوات الأمنية تطلق «خطة أمنية» لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام

2019/09/08 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتستعد القوات الأمنية، بكافة صنوفها، إلى الاستعداد لتأمين زيارة عاشوراء وذلك بعدد في المناطق، وبإشراف المسؤولين الأمنيين الكبار. وقد وصل وزير الدفاع نجاح الشمري إلى قيادة عمليات الفرات الاوسط لبحث الخطة الامنية لزيارة العاشر من محرم الحرام.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «الشمري وصل إلى قيادة عمليات الفرات الاوسط، فيما عقد اجتماعا امنيا موسعا مع قطعات الجيش والحشد الشعبي في مقر القيادة».وأضاف البيان، أن «اللقاء بحث الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام.بدورخت، نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر بحثاً عن خلايا عصابات داعش الإرهابية التي قد تستغل زيارة العاشر من محرم الحرام.وقال معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لشؤون العمليات سجاد الأسدي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي نفذت عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر وعدد من المناطق المحيطة بها بحثاً عن خلايا نائمة قد تشن هجمات في زيارة العاشر من محرم الحرام».واضاف الاسدي، أن «هذه العمليات شملت مسح وتفتيش عدة مناطق تفصل شمال بابل وحزام بغداد»، مبيناً أن «العمليات مشتركة مابين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لتأمين مراسيم زيارة عاشوراء.

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